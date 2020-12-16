Путин заявил о готовности к диалогу с США по СНВ-3

https://static.news.ru/photo/293eca5c-406c-11eb-a05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции.

Журналист спросил у главы государства, что будет, если договор не будет продлён.

Если этого не произойдёт (продления СНВ-3. — NEWS.ru), не случится ли гонка вооружений? Так она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора по ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны. — NEWS.ru) всё и началось, — ответил политик.

Он напомнил, что избранный президент США Джо Байден также говорил о готовности к диалогу по этому вопросу и выражал желание сохранить этот документ.

Также он рассказал, что таких гиперзвуковых систем, как у России, в мире ни у кого нет. Путин напомнил, что подобное оружие разрабатывается в США и странах Европы, в том числе в Великобритании.

Договор СНВ-3 между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, лидеры стран БРИКС призвали Россию и США как можно скорее прийти к соглашению о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В ходе саммита БРИКС его участники заявили о поддержке политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Они подчеркнули, что указанный договор имеет принципиальное значение для режима ядерного разоружения и нераспространения.