https://static.news.ru/photo/8f42d4c2-5fb4-11ea-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 6 марта во время встречи с жителями Иваново заявил, что не сойдёт с ума от двух сроков подряд на посту главы государства. Однако, как подчеркнул российский лидер, в стране должна быть сменяемость власти.

По словам Путина, он воспринимает исполнение президентских обязанностей не просто как работу — это уже судьба. И Путин, по его собственному признанию, не устал и никуда не хочет уходить.

Президент подчеркнул, что любой человек в его положении воспринимал бы выполнение обязанностей главы государства как судьбу. Также Путин обратился к людям с благодарностью за доверие и поддержку.

Без поддержки вообще работать невозможно, начиная с 2000-х годов, самых тяжёлых и отчасти кровавых, если бы не было поддержки людей, ничего не возможно было бы сделать, — цитирует президента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, жительница Иваново во время публичной встречи Путина с населением города решила на людях признаться в сокровенном. Она подошла к главе государства и сообщила, что любит его.

Девушка на этом не успокоилась и решила пойти до конца. После признания в любви президенту она попросила Путина стать её мужем.