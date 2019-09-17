https://static.news.ru/photo/9493a862-d94e-11e9-b30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» заявил, что жители РФ считают Израиль «русскоязычным государством».

Таким образом он подчеркнул родственные, семейные и дружеские узы между странами.

Это настоящая сетевая, общая семья, почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в Израиле, — приводит ТАСС слова Путина.

Уточняется, что в ответ на высказывание о «русскоязычном государстве» публика на конгрессе засмеялась и зааплодировала.

В процессе своей речи на мероприятии президент отметил наращивание встречных товарных потоков у Израиля и стран Евразийского экономического союза, в который входит Россия.

Путин не только подчеркнул важность взаимодействия двух государств, но и высоко оценил кооперацию в области агропромышленного комплекса, напомнив, что «в настоящее время ведётся работа по запуску „зелёного коридора“ для упрощения поставок израильских сельхозпродуктов на российский рынок».

Как ранее писал News.ru, на израильском конгрессе президент России заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.