https://static.news.ru/photo/ce1915b4-224f-11ea-8748-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина сама признала существование ЛНР и ДНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями, заявил глава РФ Владимир Путин.

Также лидер назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе. По его мнению, сторонам необходимо продолжить работы в нормандском формате.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.