Украина сама признала существование ЛНР и ДНР, фактически заставив представителей самопровозглашённых республик поставить подписи под Минскими соглашениями, заявил глава РФ Владимир Путин.
Также лидер назвал ошибкой Киева задержку отвода сил по всей линии разграничения в Донбассе. По его мнению, сторонам необходимо продолжить работы в нормандском формате.
Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
Как писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что пока переговоры в «нормандском формате»
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