Путин заявил, что свободе в России ничего не угрожает

Президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы сокращения свободы в России нет. Тем не менее есть угроза безответственности за то, что говорят. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Президент заметил, что за свои слова так или иначе приходится отвечать. Он уточнил, что свобода, если она не нарушает законодательство страны, ограничиваться не будет. Тем не менее обратные случаи не исключены.

Но это обратная сторона как раз той самой свободы, — добавил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мир уже вступил в эпоху фундаментальных перемен. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный.