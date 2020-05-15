Политика

Путин заявил, что РФ будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием

13:55, 14 июня 2020
Фото: Sergey Galayko/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, которое может появиться у других стран.

Оно (гиперзвуковое оружие. — NEWS.ru) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием, — сказал Путин в интервью программе «Вести недели».

Он отметил, что именно в этом и является уникальность положения России.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что у РФ и США сохраняется паритет в сфере развития ядерного оборонного комплекса и по носителям, и по количеству боезарядов. Однако Россия, по словам Путина, является лидером в перспективных разработках.

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