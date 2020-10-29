Путин заявил, что нет необходимости менять договор о Союзном государстве

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Президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым вносить изменения договор с Белоруссией о создании Союзного государства.

Об этом он сказал на форуме «Россия зовёт!». Российский лидер напомнил, что старт процессу создания Союзного государства был дан ещё в 1999 году.

Мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно, — заявил он, говоря о договоре.

По словам Путина, в этом документе уже предусмотрено всё необходимое.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 27 октября главы МИД России и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества двух стран и интеграционного взаимодействия. Разговор между Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем состоялся по телефону.