https://static.news.ru/photo/36abaee0-681c-11ea-80bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что несистемная оппозиция не враг государства. По его словам, оппозиционные политики должны не просто критиковать власть, но иметь представление, как решать проблемы страны.

Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует, — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Кроме того, российский лидер отметил, что за предыдущий год политическое сознание россиян «очень выросло».

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиции не удалось согласовать с властями Санкт-Петербурга проведение двух протестных акций против поправок в Конституцию России.