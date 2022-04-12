Путин заявил, что необходимо достичь цели на Украине с минимумом потерь

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Вооружённым силам России по ходу проведения военной спецоперации необходимо выполнить поставленные задачи с минимальными потерями. Президент считает, что если отечественные солдаты ускорят продвижение, то это приведёт к более интенсивным боевым действиям и впоследствии потери увеличатся, пишет РИА Новости. Путин отметил, что ВС России будут действовать согласно первоначальному плану, который предложил Генштаб.

Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопрос: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом, — заявил Путин.

Помимо этого, президент назвал «подонками» тех бойцов Украины, которые носят форму с символикой гитлеровской дивизии «Галичина» («Галиция»). Напомним, что эта пехотная состояла на службе войск нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Она состояла из украинских войнов, присягнувших Адольфу Гитлеру.

12 апреля президенты Белоруссии и России прибыли на космодром Восточный, чтобы принять участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов. В ходе мероприятия Лукашенко заявил, что если бы Россия запоздала со спецоперацией на Украине, то по её территории был бы нанесён сокрушительный удар.