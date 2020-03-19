https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент России Владимир Путин выразил несогласие с теми, кто называет его царём. По словам российского лидера, президент, в отличие от царя, каждый день работает, а не просто отдаёт приказы.

Об этом он сказал в интервью ТАСС. Кроме того, Путин заявил, что «ему даже в голову не приходило», что он будет заниматься руководством страной в течение такого долгого времени.

Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак, — сказал президент.

Он отметил, что чувствует ответственность за то, что происходит и будет происходить в стране. По словам Путина, его статус после 2024 года будет зависеть от желания россиян, однако сейчас этот вопрос он считает преждевременным.

Самый главный, самый принципиальный вопрос - это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно, — подчеркнул президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на получение негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования приобретают женщины с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.