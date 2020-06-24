Путин заявил, что будущее мира было бы невозможно без защиты Красной армии

https://static.news.ru/photo/8ffcbd04-b5f1-11ea-bbc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Во время парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин заявил, что будущее мира было бы невозможно представить, если бы на его защиту в середине прошлого века не встала Красная армия.

Российский лидер отметил, что именно на долю советского народа выпала основная тяжесть борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Как отметил президент, именно граждане СССР смогли победить «тотальное зло» в годы ВОВ.

Мы всегда будем помнить, что фашизм сокрушил советский народ. Жители всех республик СССР на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, они продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии холокоста, спасли от страшной и смертоносной идеологии нацизма народ Германии. Невозможно представить будущее мира, если б на его защиту не встала Красная армия. Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни почести, — заявил Путин.

Глава государства отметил, что советские солдаты стремились добить врага и вернуться домой. И за свободу Европы они заплатили невосполнимую цену. Президент напомнил, что сотни тысяч бойцов погибли на чужой земле.

Путин также подчеркнул, что сегодняшняя Россия открыта для сотрудничества с другими странами с целью создания общей системы безопасности, столь необходимой стремительно меняющемуся миру. Только объединившись, добавил глава государства, страны смогут защитить планету от новых опасных угроз.

Ранее NEWS.ru писал, что парад Победы открыла знаменная группа батальона почётного караула Преображенского полка — она вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.

Далее символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчётами. На центральной трибуне находятся президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В их числе лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Принимающий парада — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Командует процессией главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. В параде участвуют около 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 самолётов и вертолётов.