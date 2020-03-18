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Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации. По его словам, «рядовой гражданин» всегда говорит то, что думает.

У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные, — сказал российский лидер в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он подчеркнул, что крайне важно обращать внимание на каждого человека, так как из проблемы одного «прорисовывается проблема миллионов».

Как ранее писал NEWS.ru, Путин выразил несогласие с теми, кто называет его царём. По словам российского лидера, президент, в отличие от царя, каждый день работает, а не просто отдаёт приказы.