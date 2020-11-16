Путин заверил Макрона в выполнении соглашения по Карабаху

https://static.news.ru/photo/28a8534c-280c-11eb-b3d1-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Подробности беседы приводятся на сайте Кремля. Основной темой общения «с учётом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ» стало развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Путин рассказал о посреднических усилиях Москвы и заверил своего собеседника в том, что соглашение об урегулировании конфликта выполняется. Российский президент подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизировалась.

Макрон и Путин акцентировали важность решения срочных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в покинутые жилища, восстановление повреждённой в ходе конфликта инфраструктуры и сохранение христианских храмов и монастырей. Президент РФ в этой связи объявил о создании Центра гуманитарного реагирования.

Кроме того, политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и совместную борьбу с терроризмом.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с размещением в Нагорном Карабахе военнослужащих российской миротворческой миссии.