Путин зарегистрировался в системе электронного голосования

Российский лидер Владимир Путин, возможно, отдаст свой голос на выборах в Госдуму дистанционно. Как пишет Пятый канал, он уже зарегистрировался в системе электронного голосования.

Дело в том, что президент ушёл на самоизоляцию и работает удалённо, поскольку в его окружении очень много человек заразились коронавирусом. Об этом стало известно 14 сентября. А 16 сентября он выступил по видеосвязи на саммите ОДКБ, заявив, что вынужден был отменить поездку в Душанбе из-за сложившейся ситуации.

Как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек, — пояснил Владимир Путин.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось в 23:00 мск. Первые участки открылись на Камчатке и Чукотке.

В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.