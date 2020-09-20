Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин записал видеоролик с обращением к Генассамблеи ООН.
Выступление российского лидера будет показано 22 сентября в первый день прений ГА,
Агентство отмечает, что на видео президент будет стоять на фоне баннера с надписью «Общее будущее общими силами».
В этом году заседание Генассамблеи пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк.
На выступление каждой страны отведут по 15 минут. По данным ООН, на сегодняшний день в организацию переданы 26 видеовыступлений.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии оппозиционерка Светлана Тихановская выступила на заседании совета ООН по правам человека.
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