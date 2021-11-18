«Выходят за рамки»: Путин об учениях стран Запада в Чёрном море

Президент России Владимир Путин заявил, что действия стран Запада в Чёрном море выходят за определённые рамки. Западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о «красных линиях», в том числе когда проводят учения непосредственно у границ РФ. Но предупреждения Москвы дают о себе знать и производят определённый эффект.

Что касается Чёрного моря, то последнее вообще выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьёзное оружие, — заявил Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России.

Российский лидер отметил, что Россия должна добиваться от Запада серьёзных гарантий своей безопасности, ведь ей не нужны конфликты на западных границах. По его словам, предостережения Москвы возымели эффект.

Наши предупреждения [странам Запада] последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект. Известное напряжение там всё-таки возникло, — сказал он.

По мнению президента, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить на западных рубежах РФ какой-нибудь ненужный конфликт. Путин также высказал обеспокоенность растущим количеством конфликтов в мире.

К сожалению, количество [региональных] конфликтов, кризисных ситуаций в мире множится, требует всё большего внимания и оперативного реагирования, — сказал глава государства.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что учения, которые проводят военно-морские силы стран НАТО в Чёрном море, являются одним из ключевых компонентов «интегрированной стратегии сдерживания».

В свою очередь в Минобороны России квалифицировали проходящие в акватории Чёрного моря манёвры США как агрессивные действия, создающие угрозу национальной безопасности и стратегической стабильности.