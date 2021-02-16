Путин: Запад хочет заставить РФ платить за свои геополитические проекты

https://static.news.ru/photo/95d3a5ba-7100-11eb-a91f-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны своими попытками противодействовать проекту «Северный поток — 2» пытаются вынудить Россию расплачиваться за их «геополитический проект» на Украине.

Почему так всё крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина». Вот и всё, на самом деле всё достаточно примитивно, всё просто. Мы-то это давно понимаем, — заявил Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, завершение строительства «Северного потока — 2» неизбежно, и на этот процесс никак не могут повлиять никакие американские санкции. С подобным комментарием он выступил после того, как пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки днём ранее заявила о том, что позиция Вашингтона по «Северному потоку — 2» остаётся неизменной, и власти США продолжат искать способы давления для остановки проекта.

В Вашингтоне неоднократно выражали опасения в связи с реализацией российско-германского газового проекта «Северный поток — 2». Поставки российского газа в Европу через Балтику, минуя транзит по территории Украины, может лишить Киев значительной доли доходов.