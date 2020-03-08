https://static.news.ru/photo/994756fc-612e-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин заявил, что ограничение президентских сроков необходимо для гарантий сменяемости власти. При этом он отметил, что нет ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться глава государства.

Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Но всё-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено, — заявил Путин в комментарии для документального проекта «Пролетев над бездной».

Фрагмент интервью вышел в эфире телеканала «Россия-1» 8 марта. Ранее глава государства в своём законопроекте о поправках в Конституцию предложил изменить формулировку статьи Основного закона о президентских сроках. В его редакции оно изложено так: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков». В ныне действующей Конституции формулировка точно такая же, только в конце предложения стоит слово «подряд», что, по словам самого Владимира Путина, и позволило ему несколько раз быть президентом. Сейчас идёт его четвёртый срок.

В вышедшем фрагменте интервью президент также заявил, что не пойдет на создание неприемлемой для России системы государственной власти ради продления своих полномочий. Об этом же глава государства говорил на встрече с общественностью в Ивановской области 6 марта. Тогда Владимир Путин заявлял, что его согласие возглавить Госсовет при наделении этого органа особыми полномочиями может привести к двоевластию. А такая ситуация, по его словам, была бы абсолютно губительной для России.

В настоящее время Госсовет функционирует как совещательный орган при главе страны для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Реформировать его и закрепить его статус в Конституции предложил сам Путин. После такой инициативы президента аналитики и политологи разных стран предположили, что российский президент ищет способы остаться у власти после 2024 года и, скорее всего, сделает это, возглавив Госсовет.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам сенатора Андрея Клишаса, Госсовет будет выполнять функции своеобразного арбитра при возникновении вопросов между федеральным правительством и регионами. Он возьмёт на себя вопросы нацпроектов и займётся оценкой качества жизни на территории регионов страны.