Путин: за рубежом понимают, что мир был бы опаснее без сильной России

https://static.news.ru/photo/0fe1f07c-ae34-11ea-9a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.

Они считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее, — отметил глава государства в интервью на телеканале «Россия 1».

По его словам, таких людей очень много.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин считает необходимым упомянуть в Конституции вопросы социальной поддержки россиян, чтобы они не были вычищены из практической жизни и забыты. Он подчеркнул, что все органы власти обязаны исполнять то, что прописано в Конституции.

Глава государства также рассказал в интервью о слаженной работе правительства страны и регионов. Путин сомневается, что кто-то из федеральных или региональных руководителей мог бы отказаться выполнять решения президента или кабмина, посчитав их нецелесообразными.