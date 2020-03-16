https://static.news.ru/photo/2cef13cc-6783-11ea-8848-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин 17 марта намерен выступить на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам её работы за 2019 год, а также провести совещание с правительством о развитии рынка жилья.
17 марта Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвящённом итогам работы органов прокуратуры за 2019 год, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
На совещании президента с членами правительства, планируется заслушать доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с представителями российских нефтяных компаний.