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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с представителями российских нефтяных компаний.

Нет, встреча не должна была появляться и не планировалась, — цитирует «Интерфакс» Пескова. Как писал NEWS.ru, Песков также сообщил, что у Владимира Путина пока не запланированы встречи с руководством Саудовской...