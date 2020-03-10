https://static.news.ru/photo/d1be3a3c-62cd-11ea-a28f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Об этом российский лидер сообщил, выступая в ходе заседания по вопросу принятия поправок к Конституции. Трансляция выступления главы государства ведётся на YouTube.

Смысла в досрочных парламентских выборах нет. Ведь если россияне придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов, и вопрос будет закрыт, — заявил он.

Ранее в Госдуму внесли поправку о проведении в 2020 году досрочных парламентских выборов. Она даёт депутатам право принять решение о сокращении срока своих полномочий. Документ внесён ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию. Это предложение должны поддержать не меньше двух третей голосов от общего состава, писал NEWS.ru.