Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Об этом российский лидер сообщил, выступая в ходе заседания по вопросу принятия поправок к Конституции. Трансляция выступления главы государства
Смысла в досрочных парламентских выборах нет. Ведь если россияне придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов, и вопрос будет закрыт, — заявил он.
Ранее в Госдуму внесли поправку о проведении в 2020 году досрочных парламентских выборов. Она даёт депутатам право принять решение о сокращении срока своих полномочий. Документ внесён ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию. Это предложение должны поддержать не меньше двух третей голосов от общего состава, писал NEWS.ru.
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