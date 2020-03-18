https://static.news.ru/photo/57e88da4-693d-11ea-8175-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что взаимная высылка дипломатов, а также «шпиономания» не станет распространённой практикой в отношениях между странами.

Мы наблюдаем у некоторых наших партнёров «шпиономанию», когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов — не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило, но ничего хорошего для развития международных отношений это не сулит. Надеемся, что это не будет массовой практикой, — заявил Путин.

Ранее новый посол США Джон Салливан оказался доволен приёмом в России. Он подчеркнул, что будет делать всё возможное, чтобы отношения между странами улучшились. По мнению дипломата, отношения между Москвой и Вашингтоном оцениваются в настоящий момент как «в самых нижних точках окончания холодной войны».

Посол считает, что некоторые противоречия между Россией и США «вряд ли удастся легко устранить». Он подчеркнул, что темы контроля над вооружением и ситуацию на Украине невозможно отложить в рамках обсуждения двусторонних отношений.

NEWS.ru писал, что российские власти намерены остро поставить вопрос о невыдаче своим дипломатам виз США. Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин назвал «возмутительной» ситуацию, когда Вашингтон отказывает в визах представителям стран — членов ООН.