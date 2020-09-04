Путин высоко оценил работу Госсовета

https://static.news.ru/photo/ee5a7ada-ef5d-11ea-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин во время заседания Госсовета Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что Госсовет за 20 лет его деятельности стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне. Он также напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать Совет Федерации, предложив губернаторам не участвовать «в личном качестве» в работе верхней палаты парламента.

Я как раз предложил им сосредоточиться на административных функциях, на административной, исполнительской работе, потому что, во-первых, тогда это было чрезвычайно важно. И второе: было более правильным организовать этот уровень власти таким образом, чтобы на человеке, в руках которого сосредоточены огромные финансовые, административные возможности, не было ещё и такого защитного панциря в виде депутатской неприкосновенности, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Путин.

Он добавил, что подавляющее большинство глав регионов тогда его поддержали. И чтобы губернаторский корпус «не списывать» с федеральной повестки дня, было принято решение о создании Госсовета.

Практика работы все эти годы — а было проведено больше 100 заседаний, вместе с президиумами Госсовета — показала, что это очень востребовано и эффективно, — заключил Путин.

Как писал NEWS.ru, Госсовет сыграл важную роль в преодолении кризиса, укреплении основ государственности и власти, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она рассказала о том, что за последние 20 лет формат заседаний Госсовета поменялся. Много дискуссий, круглых столов стало проводиться на местах. Деятельность органа власти ощущается в субъекта Российской Федерации, и, по мнению председателя Совфеда, это очень важно.

Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.