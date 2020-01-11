https://static.news.ru/photo/3ccc46b2-3488-11ea-8295-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит позицию Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Обсудили с канцлером ФРГг продолжение транзита газа из РФ в Евросоюз через Украину, договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер. Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта «Северный поток — 2», — приводит «Интерфакс» слова президента.

11 января Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Москву. Переговоры с российским лидером шли более трёх часов. Одной из главных тем обсуждения была обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

Глава США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» построен примерно на 93% от своей проектной трассы. На данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, писал NEWS.ru.