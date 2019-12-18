https://static.news.ru/photo/3895a13c-2255-11ea-b85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang He/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня доверия в двусторонних отношениях, считает глава РФ Владимир Путин. Это создаёт необходимые условия для продвижения в экономической сфере, заявил лидер во время пресс-конференции.

По словам президента, товарооборот с Пекином превышает $100 млрд, а в будущем стороны планируют достичь отметки в $200 млрд, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе в утверждении международного права, в создании многополярного мира, — рассказал Путин.

Также президент заявил о заинтересованности Кремля в отношениях с Соединёнными Штатами Америки. По его словам, Москва готова продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в любой момент. Однако американская сторона пока не отвечает на соответствующие предложения.

Ранее Путин сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.