Путин выскажет своё мнение о составе и полномочиях Госсовета

https://static.news.ru/photo/9c806872-ed01-11ea-96f4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выскажет своё мнение по поводу инициатив о составе и полномочиях Госсовета, после того, как их обсудят в Госдуме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.

Сначала начнётся работа в Госдуме. Но и президент своевременно выскажет свою точку зрения. Тем более что в эти дни как раз отмечается 20-летие Госсовета, — цитирует РИА Новости Пескова.

По словам представителя Кремля, 20 лет назад именно Путин был инициатором создания Госсовета в его нынешней форме.

Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. 29 сентября 2000 года состоялось его первое заседание.

Как писал NEWS.ru, после голосования по поправкам в Конституцию, которое состоялось 1 июля 2020 года, Госсовет вошёл в официальную систему государственного управления. В осеннюю сессию парламентариям предстоит принять множество законов, чтобы оформить его функционал. Одной из обсуждаемых возможностей этого органа власти может стать и передача ему части функций президента. Это означает, что при так называемом трансфере власти Госсовет может получить часть нынешних полномочий главы государства.