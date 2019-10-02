https://static.news.ru/photo/3d3f0788-e519-11e9-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент России Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели 2 октября высказался относительно «тяжёлого наследия», которое досталось украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от его предшественников.

Глава государства отметил, что в последние годы уровень ВВП на Украине «не просто упал, а рухнул». Он связал это с потерей российского рынка.

Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование, — заявил Путин.

По словам политика, он даже не знает, какую из отраслей украинской промышленности можно назвать, имея в виду, что она находится в «жизнеспособном состоянии».

Кроме того, как писал News.ru, на Российской энергетической неделе Путин объяснил, как появилось дело о якобы вмешательстве России в американские выборы. Он считает, что виной всему политические интриги внутри США.