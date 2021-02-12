Путин высказался о своём изображении с клыками

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при враждебных действиях в отношении России возможно придётся отключить зарубежные интернет-сервисы. При этом, по его словам, намеренно создавать проблемы российским пользователям никто не будет.

Об этом глава государства говорил на встрече с редакторами российских СМИ, фрагменты с которой показали в эфире телеканала «Россия 24». У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать....