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Путин высказался о своём изображении с клыками

02:29, 14 февраля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин вспомнил, как его изображали с клыками на обложках зарубежных журналов. Президент России поднял тему, отвечая на вопрос главредов СМИ об отношениях России с зарубежными партнёрами.

Вы что, не помните, как меня рисовали с клыками и кровь капала?.. «Пари матч», по-моему... Да таких картинок было много. И свои дискуссии я хорошо помню на этот счёт, — высказался Путин.

Речь идёт о негативной информации о Путине и женщинах, которых зарубежные СМИ называют его дочерьми. В этом, по мнению российского президента, не ничего удивительного. Также он заявил, что работает не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром».

Президент Владимир Путин назвал расследования о своей жизни «компиляцией, которую невозможно читать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что при враждебных действиях в отношении России возможно придётся отключить зарубежные интернет-сервисы. При этом, по его словам, намеренно создавать проблемы российским пользователям никто не будет.

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