https://static.news.ru/photo/acfa4182-1b65-11ea-a4b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин высказался о допустимости демонстраций и митингов, если они не выходят за рамки закона.

Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными доступными, но законными средствами, — заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Так он ответил на выступление режиссёра Александра Сокурова, поднявшего вопрос о демонстрациях, соразмерности наказания их участникам и возможности диалога государства с протестующими. Путин, дискутируя с ним, предположил, что отсутствие реакции государства на брошенный в полицейского стаканчик может привести в итоге к массовым беспорядкам.

Бросил. Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом и стрелять начнут, и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого, — цитирует президента «Интерфакс».

Сокуров, выступая на Совете, предложил президенту послушать молодых людей, которые были осуждены в связи с тем, что принимали участие в различных протестах.

Они радеют за Отечество и ничего другого, кроме интересов страны, на самом деле у них нет. И, конечно, надо прекратить вот эту репрессивную форму взаимоотношений с молодыми людьми, — сказал Сокуров.

Путин согласился с тем, что среди протестующих есть и патриоты, а также с тем, что многие могли столкнуться с несправедливостью, в том числе и со стороны работы сотрудников правоохранительных органов. Но подчеркнул, что тем не менее всем необходимо соблюдать правила проведения публичных акций.

На заседании также выступал новый глава СПЧ Валерий Фадеев. Он заявил, что акция протеста, прошедшая в Москве 27 июля, привела к массовым беспорядкам. Фадеев также добавил, что СПЧ следит за соблюдением прав участников той демонстрации, против которых возбудили уголовные и административные дела.

Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку, — подчеркнул он.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, писал NEWS.ru. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца.

В итоге фигурантами «московского дела» стали 30 человек. Из них в отношении девяти уголовное преследование было прекращено. Ещё пять получили наказания, не связанные с лишением свободы, трое бежали за границу. Девять других приговорили к реальным срокам лишения свободы: от одного года до пяти лет колонии.