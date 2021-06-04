Путин высказался о попытках ограничить применение российской вакцины

https://static.news.ru/photo/270aa3e2-c563-11eb-9791-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Владимир Путин назвал странными попытки ограничить применение российской вакцины за рубежом. Российский лидер заявил, что в период пандемии такие действия партнёров выглядят странными, пишет РИА Новости.

Заявление прозвучало на церемонии запуска производства вакцины «Спутник V» в Сербии и Аргентине. По мнению российского президента, в период пандемии, когда речь идёт о жизни и здоровье людей, нужно оставить в стороне политические разногласия.

Когда речь идёт о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнёров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины, — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что эффективность российской вакцины была и остаётся самой высокой в мире.

Как сообщалось ранее, канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за инициативы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и вакцину «Спутник V». Трансляция велась на сайте мероприятия.