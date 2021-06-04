Путин высказался о попытках ограничить применение российской вакцины

Владимир Путин назвал странными попытки ограничить применение российской вакцины за рубежом. Российский лидер заявил, что в период пандемии такие действия партнёров выглядят странными, пишет РИА Новости.
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Когда речь идёт о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнёров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины, — сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что эффективность российской вакцины была и остаётся самой высокой в мире.
Как сообщалось ранее, канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за инициативы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и вакцину «Спутник V». Трансляция велась на сайте мероприятия.