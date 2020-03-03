https://static.news.ru/photo/ef2f128e-5d24-11ea-8119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, иначе ситуация может вылиться в уличные беспорядки. Он подчеркнул, что если власти не будут реагировать, то протестующие начнут жечь машины, бить витрины, «и от этого конкретные люди будут страдать».

Есть закон, и его нужно соблюдать. Иначе мы дойдём до ситуации полностью разбалансированной в стране, — заявил в интервью ТАСС Путин.

Путин считает, что закон позволяет россиянам выражать свою точку зрения с помощью публичных акций, и для этого им нужно только получить разрешение. Если же власти отказываются утверждать заявку на митинг, «получения разрешения нужно добиваться». Говоря о тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях, президент отметил, что, например, в Швеции они ещё выше и могут доходить до пяти или десяти лет.

Как писал NEWS.ru, Путин также заявил, что представители внесистемной оппозиции вносят положительный вклад в жизнь страны. По его словам, они «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов и крупных городов».