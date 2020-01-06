https://static.news.ru/photo/321bfe56-31fe-11ea-a149-fa163e074e61_660.jpg Цветы у посольства Украины в Москве Фото: АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с крушением лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.

Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — сообщила пресс-служба Кремля.

Boeing 737 сообщением Тегеран — Киев разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По данным МАУ, на борту находилось 176 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский поручил проверить лётную пригодность всей гражданской авиации страны. Это будет сделано независимо от причин, которые привели к катастрофе самолёта Boeing 737.