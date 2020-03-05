https://static.news.ru/photo/be6ad4c0-5ed3-11ea-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии. Он назвал это большой трагедией.

Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных, погибших в результате атаки, сообщает ТАСС. Президент РФ также выразил надежду, что ситуация в Идлибе не будет разрушать российско-турецкие отношения, которыми стороны так дорожат.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована в формате «один на один» и. по необходимости, — в узком составе. Политики обсудят пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб. В Кремле надеются на результативность этой встречи.