Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии. Он назвал это большой трагедией.
Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных, погибших в результате атаки,
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована в формате «один на один» и. по необходимости, — в узком составе. Политики обсудят пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб. В Кремле надеются на результативность этой встречи.
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