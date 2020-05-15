Путин выпустит статью о Второй мировой войне к празднованию 75-летия Победы

https://static.news.ru/photo/49a65d78-9685-11ea-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует написать и опубликовать статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Дата её выхода пока неизвестна, но скорее всего, она будет приурочена к основным торжествам по случаю 75-летия Победы.

Многое зависит от того, на какое время будут назначены основные празднества по случаю юбилея Победы, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что празднование 75-летия Победы проходит в течение всего года, поэтому время для подготовки статьи у президента ещё есть.

Как писал NEWS.ru, непрекращающиеся попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны и вклад СССР в разгром нацизма вызывают крайнее возмущение. Таким образом в МИД РФ прокомментировали видеоролик Белого дома, в котором победителями гитлеровской Германии названы только США и Великобритания. В МИД отметили, что подобное отношение противоречит совместному заявлению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. В ведомстве подчеркнули, что тема победы во Второй мировой войне не должна стать ещё одной проблемой в российско-американских отношениях, которые сегодня и без того переживают сложные времена.