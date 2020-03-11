Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минэкономразвития Серегя Чеботарёва руководителем секретариата заместителя председателя Совбеза РФ.
Соответствующий указ главы государства
16 января 2020 года глава РФ Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — заместитель председателя Совбеза РФ. Другим распоряжением глава государства назначил на эту должность экс-премьера Дмитрия Медведева. 30 января, как сообщал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности руководителем государства.
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