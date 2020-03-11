https://static.news.ru/photo/69bcf848-6448-11ea-82b9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чеботарёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минэкономразвития Серегя Чеботарёва руководителем секретариата заместителя председателя Совбеза РФ.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Чеботарёв с 2004 по 2018 год работал на различных постах в президентской администрации. С 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года он занимал должность министра по делам Северного Кавказа, которую покинул в связи с упразднением министерства.

16 января 2020 года глава РФ Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — заместитель председателя Совбеза РФ. Другим распоряжением глава государства назначил на эту должность экс-премьера Дмитрия Медведева. 30 января, как сообщал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. В документе говорится, что зампред Совбеза назначается и освобождается от должности руководителем государства.