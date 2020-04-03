Путин: вводить ограничения «под одну гребёнку» по всей стране неправильно

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Президент России Владимир Путин считает, что работа предприятий по всей стране в условиях пандемии не должна ограничиваться единообразно. Об этом он заявил на совещании по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребёнку всех причёсывать на всей территории страны — нецелесообразно. В Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, ни одного случая заражения. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия? — сказал Путин.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Аналогичные правила распространились на многие регионы России. Помимо этого президент Владимир Путин продлил объявленную ранее нерабочую неделю до конца апреля.

2 апреля Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2923 диагноза. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за миллион, писал NEWS.ru.