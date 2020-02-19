https://static.news.ru/photo/50ca4ffa-5306-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер проведёт в среду, 19 февраля, ряд рабочих встреч в Константиновском дворце в Стрельне. У него запланированы переговоры с главой Сбербанка Германом Грефом.

Греф регулярно докладывает ему по своему профилю — это и Сбербанк, и другие направления работы, связанные с различными инновационными проектами, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также глава государства будет участвовать в мемориальных мероприятиях в Петербурге, которые связаны с 20-летием смерти первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака.

Сбербанк могут внести в список стратегических предприятий, после его перехода под контроль российского правительства. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Чиновник подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

NEWS.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин 19 февраля поздравил музыканта и народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем. Исполнитель отмечает 75-летие.