Путин встретится с руководством думских фракций 6 октября

https://static.news.ru/photo/d6a3edd4-0710-11eb-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 6 октября проведёт встречу в видеорежиме с руководством парламентских фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подтверждаю. Путин встретится с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции. Это состоится завтра, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов напомнил, что руководители фракций встречаются с президентом по традиции после единого дня голосования. В этом году он состоялся 13 сентября. По словам Миронова, лидеры политических объединений РФ хотели бы обсудить итоги единого дня голосования и нововведения в избирательном законодательстве.

Единый день голосования состоялся в России 13 сентября. 11 и 12 сентября граждане могли досрочно принять в нём участие и проголосовать в 83 регионах страны. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.

В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — были проведены довыборы депутатов Госдумы. В 21:00 мск последние избирательные участки на территории закрылись.

Партия «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска политическая партия не смогла обеспечить себе большинство голосов, писал NEWS.ru.