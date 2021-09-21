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Путин встретится с руководителями парламентских партий до конца недели

14:09, 21 сентября 2021
Путин встретится с руководителями парламентских партий до конца недели Встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой Фото: kremlin.ru
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До конца недели президент России Владимир Путин встретится с руководителями политических партий и поздравит партию, победившую на выборах в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Песков отметил, что мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции. Будут ли на нём присутствовать представители всех партий, которые принимали участие в выборах, или только тех, которые прошли в Госдуму, он не уточнил.

И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах, — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем на выборах в Госдуму. Меньше других проиграла ей КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым результатом завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Все названные партии будут представлены в Госдуме.

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