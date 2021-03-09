Путин встретится с руководителем Минобрнауки Фальковым

https://static.news.ru/photo/1449d4d4-80c7-11eb-944b-96000091f725_660.jpg Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 9 марта, проведёт встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что 2021 год объявлен Годом науки и технологии. Песков заметил, что у Путина в связи с этим запланирован ряд и других встреч непубличного характера.

Фальков расскажет о том, как начинается год, как идёт, какие планы. И доложит президенту по вопросам работы своего ведомства , — сообщил представитель Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, в российских вузах по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко появится должность проректора по цифровизации. Он привёл в пример эффективно работающий институт руководителей по цифровой трансформации и призвания Фалькова поддержать эту инициативу. Чернышенко выразил надежду, что в вузах найдутся необходимые специалисты, которые обладают знаниями в этой области.