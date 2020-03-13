Президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча состоится 13 марта в Москве,
Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с распространением коронавируса нового типа не оказала негативного влияния на график поездок президента РФ. Однако не исключается, что сроки проведения крупных международных мероприятий, которые состоятся за границей, могут быть скорректированы.
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