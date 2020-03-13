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Глава РФ Владимир Путин не согласен с формированием собственного культа личности. Политику это не нравится, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он (Владимир Путин. — NEWS.ru) давно чётко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина. Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен, — приводит...