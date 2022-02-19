Путин встретится с президентом Азербайджана Алиевым на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, он также проведёт переговоры с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщает «Россия 1».

На неделе продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана, — говорится в сообщении.

Там добавили, что в День защитника Отечества, 23 февраля, Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравит россиян с праздником.

До этого Алиев уже провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, её последствия для энергетических рынков и поставки азербайджанского газа в Европу. В ходе разговора генсекретарь Альянса поблагодарил азербайджанского лидера за увеличение поставок газа в страны ЕС.

В свою очередь Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор с российским президентом продлился 105 минут. Они обсудили способы предотвращения крупной войны в Европе в тот момент, когда западные страны как никогда опасаются российского вторжения на Украину.