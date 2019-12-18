https://static.news.ru/photo/ff8bcd2a-2174-11ea-9ec4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин 24 декабря планирует провести встречу с председателями обеих палат парламента — Совета Федерации и Государственной думы. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

По его словам, в ходе диалога будут затронуты «актуальные вопросы предстоящей весенней сессии», а также вопросы, которые обсуждались осенью, передаёт ТАСС.

В «Единой России» заявили, что хотели бы обсудить такие темы, как освобождение от комиссии банковской оплаты за жилищно-коммунальные услуги и инфраструктурное обустройство микрорайонов при реализации масштабных девелоперских проектов.

В КПРФ намерены сначала услышать тезисы большой пресс-конференции главы государства 19 декабря и оценки главой государства деятельности правительства. Тем не менее коммунисты намерены поднять вопрос о реализации своей программы «Десять шагов к достойной жизни», формирования бюджета развития и совершенствования законодательной базы.

Ранее NEWS.ru писал, что в России учреждена медаль Госдумы, которой будут награждать за вклад в развитие парламентаризма. Награду могут получить не только россияне, но и иностранные граждане за вклад в укрепление отношений с РФ.