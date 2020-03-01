https://static.news.ru/photo/398d8ee0-5c6d-11ea-97a9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Герман Греф Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведёт встречу с главой Сбербанка Германом Грефом в понедельник, 2 марта.

Сегодня будет у Путина на совещании Греф, — цитирует РИА Новости Пескова.

Песков подчеркнул, что встреча будет публичной, и уточнил, что Путин с Грефом уже провели краткие переговоры в Санкт-Петербурге, условившись «встретиться поподробнее».

Как писал NEWS.ru, у Сбербанка поменяется владелец. Правительство собирается выкупить долю, принадлежащую Центробанку (50% плюс одна акция), за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной цене. Об этом сообщили в Министерстве финансов России. Глава Минфина заверил при этом, что смена контролирующего акционера Сбербанка никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Министерство и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка и видят необходимость сохранения политики его развития, подчеркнул он.