https://static.news.ru/photo/ae89b598-5e20-11ea-8fac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин 5 марта намерен встретиться с руководителями фракций Госдумы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению поправок в Конституцию России.

Путин встретится с руководителями фракций Госдумы 5 марта, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Кремля.

До этого президент несколько раз встречался с участниками рабочей группы по подготовке поправок, обсуждал с ними, что можно изменить в Конституции. Второе чтение президентского законопроекта о поправках в Госдуме назначено на 10 марта.

Как писал NEWS.ru, Путин прописал порядок, в котором будут вступать в силу предложенные им поправки в Конституцию РФ. Базовый законопроект в конце марта должны согласовать две трети субъектов РФ. Далее их одобрят Госдума и Совфед, затем президент поставит под ними свою подпись и их официально опубликуют — но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта. По этому порядку Путин направит в Конституционный суд РФ запрос, соответствуют ли принятые поправки «неизменным» 1-й, 2-й и 9-й главам Конституции и соответствует ли ей порядок вступления закона в силу. КС в течение недели даст свой ответ. В случае положительного ответа вступит в силу вторая статья законопроекта — об общероссийском голосовании. Порога явки на этом голосовании не будет, поправки будут приняты, если их одобрят более 50% граждан, принявших участие в голосовании.