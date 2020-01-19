Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настало время для политического обновления страны.

Первое и главное, о чём я сказал, когда мы встречались с президентом после послания 15 января текущего года, — о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению...