https://static.news.ru/photo/cf62a4a0-3aa8-11ea-91bc-fa163e074e61_660.jpgРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана. Президент России и лидер Турции встретятся в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Такая встреча планируется, — сообщили ТАСС в пресс-службы главы российского государства.
Международная конференция по урегулированию в Ливии пройдёт в Берлине 19 января. К участию также приглашены Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.
Ранее Эрдоган выразил надежду, что берлинская конференция станет важным шагом для нормализации ситуации в Ливии. Сейчас в стране фактически двоевластие, которое сопровождается вооружёнными столкновениями. Планируется, что внимание международного сообщества будет способствовать выходу из политического кризиса, писал NEWS.ru.