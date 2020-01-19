Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана. Президент России и лидер Турции встретятся в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

Такая встреча планируется, — сообщили ТАСС в пресс-службы главы российского государства.

Международная конференция по урегулированию в Ливии пройдёт в Берлине 19 января. К участию также приглашены Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что берлинская конференция станет важным шагом для нормализации ситуации в Ливии. Сейчас в стране фактически двоевластие, которое сопровождается вооружёнными столкновениями. Планируется, что внимание международного сообщества будет способствовать выходу из политического кризиса, писал NEWS.ru.

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