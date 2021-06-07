Путин встретится с депутатами уходящего созыва Госдумы

Президент Владимир Путин проведёт встречу с депутатами Государственной думы в связи с окончанием работы текущего созыва нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.
По информации агентства, встреча
Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы, — рассказал журналистам собеседник.
Последняя сессия Госдумы VII созыва завершится 18 июля. Новые выборы в парламент запланированы на единый день голосования 19 сентября.
По информации Znak.com, мероприятие
Накануне Путин подписал закон, запрещающий гражданам, которых власти признали причастными к экстремистским организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретили занимать выборные должности на пять лет. Документ запрещает избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.
После этого путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.