Путин встретится с депутатами уходящего созыва Госдумы

https://static.news.ru/photo/c5872c16-c784-11eb-8a16-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин проведёт встречу с депутатами Государственной думы в связи с окончанием работы текущего созыва нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

По информации агентства, встреча состоится в Кремле 21 июня. Парламентариям направили соответствующие приглашения.

Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы, — рассказал журналистам собеседник.

Последняя сессия Госдумы VII созыва завершится 18 июля. Новые выборы в парламент запланированы на единый день голосования 19 сентября.

По информации Znak.com, мероприятие состоится в Большом Кремлёвском дворце. Перед встречей законодателям придётся сдать сразу три теста на коронавирус.

Накануне Путин подписал закон, запрещающий гражданам, которых власти признали причастными к экстремистским организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретили занимать выборные должности на пять лет. Документ запрещает избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

После этого путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.