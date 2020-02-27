https://static.news.ru/photo/0cad7a62-598d-11ea-b96a-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведёт встречу с членами партий, представленных в Государственной думе. Мероприятие состоится 5 марта.

Так представитель главы государства ответил на соответствующий вопрос журналистов, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков заявил, что дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию никак не связана с юбилеем Ленина.

Провести голосование 22 апреля предложила рабочая группа по поправкам в Основной закон. Песков отметил, что к этому дню у православных уже закончится Великий пост, а у мусульман ещё не наступит Рамадан. Кроме того, назначенная дата «сравнительно недалеко от сегодняшнего дня».