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Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна.

В ходе встречи российский лидер выразил надежду, что сможет провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС в ноябре, передаёт пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с премьером КНР Ли Кэцяном в Санкт-Петербурге, писал News.ru. В своей приветственной речи Медведев подчеркнул, что в этом году обе страны отмечают 70-летие дипотношений.