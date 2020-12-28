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«Путин всех удивит»: Сатановский высказался о прогнозах Жириновского

04:43, 29 декабря 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал прогнозы Жириновского насчёт преемников президента Путина. Эксперт назвал бессмысленными вообще какие-либо прогнозы по этому поводу.

В «списке» Жириновского были названы такие фамилии, как Мишустин, Собянин, Матвиенко, Медведев. Однако, уверен политолог, ни одного возможного претендента на должность будущего президента в перечне лидера ЛДПР нет, сообщает «Политика сегодня».

По мнению Сатановского никто никогда за последние 20 лет не смог предсказать что-либо в кадровом вопросе.

Кого бы Путин не назначал, не перемещал, не убирал — это всегда было совершенно неожиданно. И у меня нет ни малейших сомнений, что это будет ровно так и в данном случае. Никто ничего угадать не может. Это Путин. Он так устроен, — заявил политолог.

Жириновский назвал не только будущего преемника президента России, но и своего. Однако, эту информацию Сатановский комментировать не стал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в будущем мог бы стать преемником российского президента Владимира Путина.

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